"Le football africain va mourir si on ne fait pas attention", Laye THIAM prévient la CAF

mardi 27 février 2024 • 343 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Journaliste sénégalais et président de l'Association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal (ANPS), Abdoulaye Thiam, a déclaré sur IGFM TV, que le "football africain va mourrir" si la CAF et ses acteurs ne se battent pas pour le maintien de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) décriée par des clubs européens.







Publié par Mamadou Salif editor