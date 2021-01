Il a même déjà débuté une chimiothérapie. «Sol a commencé son combat dans un état d'esprit positif et continuera à faire partie intégrante de la famille des Bluebirds» indique le communiqué du club gallois.

Arrivé chez les Bluebirds en 2016, Bamba, qui est aujourd'hui remplaçant, a connu une belle histoire avec Cardiff puisqu'il faisait partie de l'équipe remontée en Premier League en 2018. Formé au PSG, il a également connu la sélection de Côte d'Ivoire cumulant 46 sélections avec les Éléphants, participant à la Coupe du Monde 2014 et devenant vice-champion d'Afrique en 2012. «Sol continuera à soutenir ses coéquipiers lors des matches et à l'Académie avec nos équipes de jeunes, avec lesquels il poursuivra sa formation d'entraîneur» informe le communiqué de Cardiff.

We are saddened to inform supporters that Sol Bamba has been diagnosed with Non-Hodgkin lymphoma.



With the close support of the Club's medical team, Sol has immediately started a course of chemotherapy treatment.



➡️ https://t.co/xvwoA7oVxq



We are all with you, Sol. 💙 pic.twitter.com/O2KSn4nAoh