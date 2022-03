jeudi 3 mars 2022 • 159 lectures • 0 commentaires

Le Forum de la société civile de l’Afrique de l’Ouest (Foscao) a entamé une réunion à Dakar depuis ce mercredi. Objectif : redynamiser cette organisation, qui est la faitière régionale de toutes les organisations de la société civile en Afrique de l’Ouest, créée avec le soutien et l’approbation de la Cedeao.

«C’est une rencontre de mise à niveau sur les activités de la Foscao. La pandémie avait déjà installé une certaine léthargie. Et Juillet dernier on a perdu le président Djibril Badiane. Donc il fallait une rencontre de redynamisation et de renouvellement du bureau», explique Moustapha Fall, secrétaire général de la plateforme nationale du Foscao.



Koblan Messie, secrétaire général régional du Foscao explique que l’organisation vise surtout le renforcement des capacités de la société civile, la structuration de la société civile, faire des plaidoyers à propos des enjeux régionaux et nationaux.



Il s’agit aussi pour eux, de travailler avec toutes les organisations de la société civile dans les pays pour structurer les plaidoyers et les interventions au niveau des Etats. Ce, «pour s’assurer que la mission, la vision de la Cedeao est bien implantée dans nos pays et dans la région.



L'organisation est aussi confronté à des défis financiers. M. Messie souligne que "les Etats doivent financer la société civile. Les partis politiques sont financés et donc la société civile doit être financée".



Au terme de la journée, Alpha Faye a hérité du poste de coordonnateur national.