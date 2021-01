La police espagnole l’a arrêté. Il était recherché pour la mort d'au moins huit migrants libyens en partance pour l’Italie. Un mandat d'arrêt européen avait même été lancé contre le ressortissant sénégalais âgé de 27 ans qui avait pris la fuite. Il a finalement été retrouvé dans une maison à Séville (Espagne).

Identifié par la Police, le compatriote a été immédiatement placé en détention provisoire en attendant son extradition vers l'Italie, renseignent les médias Libyens. Il lui est reproché d’avoir été responsable de la mort de ces 8 personnes qu’il a transportées, de la Libye à l'Italie, dans un bateau pneumatique sur lequel plusieurs personnes ont perdu la vie. Il est également accusé d'avoir aidé à l'immigration clandestine.

