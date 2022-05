mercredi 18 mai 2022 • 316 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Real Madrid rêve déjà d'aligner son trio d'attaque galactique, Mbappé-Benzema-Vinícius.

Le Real Madrid fait les gros titres ce mercredi matin en Espagne. Le journal AS nous dévoile le grand rêve des Madrilènes, un trio d'attaque qui promet avec Karim Benzema, Kylian Mbappé et Vinícius Junior. «Le trident des 100 buts», résume le média ibérique, car entre les 44 réalisations de Benzema, les 36 de Mbappé et les 21 de Vinícius Junior pour l'instant toutes compétitions confondues, les trois ont dépassé la barre des 100 buts cette saison, un chiffre hallucinant. C'est simple, comme le rapporte au passage AS, même la légendaire BBC n'a jamais fait autant.