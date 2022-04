jeudi 7 avril 2022 • 2255 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'information est du président du Casa Sports. Dans un entretien téléphonique avec IGFM, Seydou Sané a fait savoir que des clubs européens s'intéressent à son gardien de but et international sénégalais Alioune Badara Faty.

"Pour le moment, il (Faty) est au Casa parce que la trève c'est vers l'été. C'est vrai qu'il y a des clubs qui tapent à la porte, mais on veut pas le perturber pour le moment . On le laisse gérer son avenir, cette phase qui est importante pour lui. On ne veut pas qu'il soit perturbé. Si on ne gère pas cette période psychologique du joueur, ça peut le perturber", informe-t-il.



Allemagne, Espagne, France et Suisse se bousculent



"Il y a des clubs français, suisses qui s'intéressent à lui. Mais, vous savez les clubs sont frileux et quand tu les cites, ils pensent...De toute façon, que ce soit en France, Suisse, Espagne et récemment en Allemagne, nous avons des contacts", a précisé le président du Casa lors d'un entretien téléphonique avec IGFM.



Seydou Sané : "une fierté"



"C'est une fierté du football local. C'est pourquoi j'ai aimé ce que le Jaraaf a fait la dernière fois en récompensant Alioune Badara Faty après le match. C'est une image symbolique pour montrer qu'au-delà d'Alioune Badara Faty, c'est la victoire du football local. Le président (Ligue pro) Djibril Wade va donner au nom de la Ligue pro, une attestation à Alioune Badara Faty pour avoir été le seul joueur local à gagner une Coupe d'Afrique. Cela va rester dans l'histoire parce que le Sénégal vient de gagner une Coupe d'Afrique pour la première fois après 57 ans. Et après 57 ans, il y a un seul joueur local qui a gagné. Et ce joueur local est du Casa Sports. Pour dire qu'Alioune Badara Faty a gagné toutes les coupes au Sénégal. Il a gagné en cadet, junior, senior (coupe du Sénégal) et une Coupe d'Afrique. Il a gagné même les phases nationales des navetanes en tant que gardien. Est-ce qu'il y a un joueur qui a fait ça? Il a tout gagné et cela signifie qu'il a bien travaillé. C'est le résultat d'un effort à saluer et vraiment à encourager. C'est aussi pour dire qu'ici au Sénégal, le football local peut se vendre et doit être soutenu. Vous avez vu maintenant que dans le stades les gens viennent parce que le Sénégal vient de gagner une Coupe d'Afrique et va en Coupe du monde."