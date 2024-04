samedi 6 avril 2024 • 3069 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’ancien chef d’Etat major général des armées, le général Birame Diop a été nommé au poste de ministre des Forces armées.

Le Général Birame Diop a été nommé le 25 mai 2021 conseiller militaire du département des opérations de paix de l'ONU. Il a aussi été Chef adjoint puis Chef des opérations aériennes de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUC), entre 2002 et 2003, et a été déployé auprès de l’ONG Partners for Democratic change, de 2009 à 2013.



Le général Diop est diplômé de l’École royale de l’air du Maroc, de l’Université de l’air des États-Unis et de l’École de guerre de la France. Il parle couramment l’anglais et le français.