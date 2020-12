mercredi 9 décembre 2020 • 75 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Arrêtée mardi soir et redémarrée ce mercredi, la rencontre entre le PSG et l'Istanbul Basaksehir a été marquée par un rassemblement des acteurs dans le rond central. Tous ont mis un genou à terre et ont levé le poing avant la reprise du match.

Après avoir effectué l'échauffement avec des maillots spéciaux, floqués des deux clubs et accompagnés du message « No to racism » (« Non au racisme »), les joueurs du Paris Saint-Germain et de l'Istanbul Basaksehir et les nouveaux arbitres ont tenu, avant le coup d'envoi, à se réunir dans le rond central, avec chacun un genou à terre et le poing levé, pour un long et poignant moment. Une réponse aux incidents racistes de la veille, qui avaient abouti à l'arrêt de la partie.

L'Equipe