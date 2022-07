mercredi 6 juillet 2022 • 796 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) L'équipe nationale du Ghana renforce son effectif avec quatre nouveaux binationaux après Williams le premier renfort, à quatre mois de la Coupe du monde de la FIFA "Qatar 2022".

Après l’ex-international espagnol Inaki Williams (Athletic Bilbao) la veille, la Fédération ghanéenne de football (GFA) a annoncé ce mercredi l’arrivée de 4 nouveaux binationaux en vue de la Coupe du monde 2022, infrome Afrikfoot.



Un ex-international anglais et trois ex-internationaux allemands



Le plus connu d’entre eux est Tariq Lamptey (Brighton and Hove Albion, 21 ans), latéral droit international Espoirs anglais. Le casting est complété par Stephen Ambrosius (Hambourg), défenseur central de 23 ans et ex-international Espoirs allemand, Ransford-Yeboah Koningsdorffer (Hambourg), attaquant de 21 ans et lui aussi ex-international Espoirs allemand et Patric Pfeiffer (SV Darmstadt 98), défenseur central de 22 ans et passé par les U18 et U19 allemands.



Callum et Eddie espérés



Reste à savoir comment cette arrivée massive et à la dernière minute de binationaux sera perçue par le groupe qui a décroché la qualification pour la Coupe du monde. Des pointures comme Callum Hudson-Odoi (Chelsea) et Eddie Nketiah (Arsenal) sont également espérés.



Pour rappel, le Ghana loge dans le groupe H en compagnie du Portugal, de l'Uruguay et de la Corée du Sud. Le Mondial se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.