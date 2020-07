Le gouvernement Castex tient son premier Conseil des ministres

Virage à droite

Autre surprise de taille : l’entrée d’un ténor du barreau, le pénaliste Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice. Deux arrivées que n’ont pas manqué de souligner les éditorialistes, assez perplexes face à ces nominations. Ainsi Jean-Michel Bretonnier estime dans La Voix du Nord que ces deux ministres « valent pour leur personnalité et leur notoriété et non pour leur poids politique ». Pour Pascal Coquis, dans les DNA, elles ont vocation à « détourner l’attention » du virage à droite qui vient d’être engagé.

« Un centre de gravité au … centre droit, sans ralliement spectaculaire venu de la gauche ni débauchage symbolique venu de la droite », fait valoir Nicolas Beytout dans L’Opinion. L’objectif, selon lui, est de « verrouiller le dispositif de l’action publique dans la perspective de 2022 ».

Passations

Outre ces deux nominations, la promotion de Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur n’est pas passée inaperçue, en remplacement de l’ex-socialiste Christophe Castaner. Leur passation de pouvoirs est prévue mardi à 10 h 30. La plainte pour viol visant Gérald Darmanin semble évoluer « dans le bon sens » et cette plainte « n’a pas fait obstacle » à la promotion d’un ministre qui « aspirait à plus », a indiqué, lundi, l’entourage du président.

Plusieurs autres transitions sont programmées au cours de la matinée dans les ministères, notamment entre Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti à la Justice, entre Élisabeth Borne – nommée ministre du Travail – et Barbara Pompili à la Transition écologique ou encore entre Didier Guillaume et Julien Denormandie à l’Agriculture.

Pour faire oublier la débâcle des municipales et s’attaquer aux crises post-coronavirus, le nouveau couple exécutif entend accélérer la cadence. Jean Castex a prévu de commencer à recevoir les partenaires sociaux dès mercredi soir, jeudi et vendredi matin, notamment sur le dossier explosif des retraites.

Emmanuel Macron compte préciser son cap pour le reste du quinquennat lors d’une interview le 14 juillet. Ce n’est qu’ensuite que le Premier ministre pourra effectuer sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale.

Auteur : France24