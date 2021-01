mardi 5 janvier 2021 • 159 lectures • 0 commentaires

Le Gouvernement tiendra sa troisième conférence de presse bimensuelle, jeudi à 10 heures, au 10e étage du Building administratif Mamadou-Dia, à Dakar.

Le ministre des Collectivités territoriales et porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, ses collègues chargés de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hanne, de l’Education nationale, Mamadou Talla, et de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Dame Diop, prendront part à la rencontre.

Le Gouvernement donne une conférence de presse une fois tous les quinze jours, depuis quelques mois.