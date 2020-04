«Le gouvernement pèche dans la communication sur le Covid-19 …»

IGFM – La forte propagation actuelle du Coronavirus au Sénégal inquiète de plus en plus. Au plus haut niveau de l’Etat, mais surtout dans tous les foyers. Professeur Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l’Institut des sciences de l’environnement (Ise) de l’Ucad, analyse minutieusement et méthodiquement pour «L’Obs» les failles de la communication du gouvernement dans la guerre contre le Covid-19, le comportement des Sénégalais face à la maladie, ce que risquent les populations durant le mois de Ramadan, la stigmatisation autour de la maladie, le plateau médical qui pourrait craquer si la pandémie se développe, surtout avec les cas communautaires… Professeur Niang dit tout et donne des pistes idéales pour mieux combattre efficacement le Coronavirus sur le terrain.

Il y a aujourd’hui une forte percée sur le terrain du Covid-19 au Sénégal, surtout avec la multiplication des cas communautaires difficilement contrôlables. Quelle recette appropriée doit-on utiliser pour freiner la propagation de la pandémie au Sénégal ?

Je crois qu’il n’y a pas de solution magique ni de recette unique. Il faut nécessairement une combinaison de plusieurs approches complémentaires et intersectorielles pour faire face au Coronavirus. Une combinaison qui doit s’appuyer sur des perspectives et des approches interdisciplinaires, parce qu’une épidémie est toujours quelque chose de très complexe. Donc, il faut l’aborder sur plusieurs angles. Jusqu’à présent, le gouvernement a beaucoup mis l’accent sur l’angle médical. Le Sénégal a déployé une prise en charge médicale intéressante qui a permis de limiter le nombre de décès au Covid-19. Mais une épidémie, c’est plus que cela. Elle invoque les dynamiques sociales, le contexte économique, les rapports politiques. Il faut qu’on prenne conscience de tout cela. Et que ça se traduise dans les faits par des actions fortes en direction de tout ce qui concerne les aspects non médicaux ou non biomédicaux, notamment tout ce qui est prévention. Là, c’est quelque chose sur laquelle le système sanitaire en tant que tel n’est pas très outillé. Il faut faire appel à d’autres sciences.

Lesquelles ?

Je pense que les sociologues et les anthropologues ont eu à faire des preuves dans des épidémies passées. Ils sont souvent très outillés pour comprendre ce qui se passe dans les communautés. Dans cette dynamique de prévention, les spécialistes de la communication ont aussi un rôle à jouer. En matière de santé communautaire, toutes ces sciences ont un discours à faire entendre pour informer sur les stratégies, les politiques et les mesures au niveau étatique. Ce qui est encore insuffisant, c’est l’engagement communautaire. Nous avons une épidémie qui prend les contours d’une épidémie communautaire. L’épidémie est en train de se développer dans les communautés avec des cas communautaires qui se multiplient au jour le jour. A ce niveau, il faut des réponses communautaires au Covid-19. C’est là que les sciences sociales ont un rôle important à jouer. Il faut trouver le moyen de capitaliser les ressources humaines en sciences sociales dont dispose le Sénégal. Cela, pour avoir plus de force et d’énergie face au Coronavirus.

Qu’est-ce qui peut expliquer le comportement de certains Sénégalais qui ne respectent pas les «mesures barrières» mises en branle pour freiner la pandémie ?

L’engagement communautaire part du comportement du Sénégalais. Le comportement du Sénégalais, on ne peut pas le blâmer. Il y a un discours qui freine l’engagement communautaire qui est un discours trop moralisateur, qui culpabilise. On traite des gens comme s’il s’agissait d’enfants qui sont têtus avec lesquels il faut utiliser la manière forte. Ça ne marche jamais ainsi.

Il faut quoi exactement pour qu’il y ait une dynamique d’ensemble face au Coronavirus ?

Il faut voir pourquoi il y a ces problèmes de résistance. Il faut analyser, approfondir la réflexion, discuter et après, il faut co-construire, de manière participative, avec les communautés, les réponses à la pandémie. Les communautés elles-mêmes ne veulent pas mourir du Covid-19 ou être touchées par la maladie. Le gouvernement doit partir de cela pour voir ce que les communautés proposent comme solutions. Progressivement au cours des concertations, on arrivera à construire des réponses au Covid-19. Souvent les résultats sont motivés par la peur de la stigmatisation. Vous avez cette dimension extrêmement importante qui va expliquer que les gens vont se cacher et nier la maladie. Tant que ce facteur n’est pas intégré de manière substantielle dans les stratégies de communication, nous risquons de passer à côté. Si on regarde la communication actuelle du gouvernement sur le Covid-19, elle est essentiellement biomédicale. On donne les symptômes, on dit les gestes barrières, etc. Et c’est tout. Ça, tout le monde le sait maintenant. On a atteint pratiquement un seuil de saturation. Qu’est-ce que la population vit quand on vient prendre quelqu’un chez lui pour le confiner, surtout quand on confine une famille et que les gens fuient ? Ils ont peur jusqu’à éviter les environs. Ça devient un problème auquel il faudrait communiquer, discuter, écouter les gens. Quand les populations sont aussi confinées et qu’elles ont des problèmes alimentaires ou sont confrontées à des problèmes de survie matérielle, ce n’est pas parce qu’elles sont dures d’oreille. C’est parce qu’elles se trouvent dans des contraintes qui expliquent que leur attitude va friser des comportements de résistance, de non collaboration ou de rejet des mesures prises. Les épidémies auxquelles l’humanité va être confrontée vont nécessiter de nouveaux paradigmes dans le domaine de la santé. Et parmi les éléments fondateurs de ce paradigme, il y a la question de l’empathie. Il faut qu’on se mette à la place de celui qu’on considère comme étant têtu et qu’on se dise en quoi celui-ci pourrait avoir raison ? Le fait d’essayer d’être dans la peau de l’autre pour tenter de savoir ce qu’il ressent est important. Il faut voir si vous étiez à la place de cette personne, est-ce que vous n’aurez pas les mêmes attitudes de résistance ? C’est cette capacité qui doit exister au niveau du système, de l’Etat, qui va ouvrir des perspectives de solutions à la pandémie.

Donc, le gouvernement est en train de pécher dans sa stratégie actuelle de communication sur le Coronavirus ?

Absolument ! Nous tenons des rencontres avec des «badiènou gokh», des leaders communautaires. Mais, vous vous rendez compte qu’ils ont une manière de communiquer, de rendre compte de leur vécu, de leur expérience personnelle. Ils ont une manière d’exprimer leur détermination par rapport à tout cela. Or, la communication de l’Etat est encore dominée par un discours biomédical. On ne communique pas sur ce que les populations ressentent quand elles sont confinées, sur les problèmes que rencontrent les médecins, les infirmiers, les sages-femmes dans le secteur de la santé. Le système sanitaire est en train d’être déserté. Les gens n’y vont plus. Nous n’avons pas une oreille attentive à partir de laquelle nous allons construire et avancer dans le domaine de la communication pour remettre le personnel de santé à l’aise. Il faut que l’Etat se rende compte des limites des approches médicales. Il faut qu’il investisse massivement et rapidement dans le soutien aux actions qui sont en train d’être entreprises par les communautés à la base. Il faut intégrer les initiatives de base dans une lutte globale contre le Covid-19. Il faut aussi créer des espaces de coordination, d’engagement communautaire au niveau des districts, surtout des localités où se posent des problèmes, en mobilisant tout le potentiel qu’il faut. Il y a nécessité d’avoir une réponse systémique en créant un système dans lequel les initiatives des engagements communautaires peuvent avoir un espace d’expression, de coordination, d’orientation, d’action et de formation.

Qu’est-ce qui explique le fait que l’Etat n’ait pas encore utilisé tout le potentiel qu’il faut pour faire face au Coronavirus ?

Tout le potentiel n’est pas encore mobilisé. L’engagement communautaire est encore insuffisant. On n’a pas encore réussi à mobiliser tout le tissu social pour faire face au Coronavirus. Tous les réseaux sociaux dirigés par les femmes constituent une force extraordinaire qui sommeille et qu’on n’a pas encore réussi à activer. Il faut que l’Etat trouve des moyens d’appuyer les initiatives communautaires qui sont prises par les femmes, les relais communautaires, etc. Il ne faut pas que les réponses au Covid-19 viennent totalement ou essentiellement des canaux masculins. Il faut se connecter avec les leaderships féminins qui sont capables de mobiliser les communautés pour réussir la guerre contre le Coronavirus. L’Etat doit faire confiance aux initiatives locales.

Il y a trop de stigmatisations des personnes touchées par le Covid-19. La prise en charge psycho-sociale des patients guéris de la pandémie ne s’impose-t-elle pas après leur sortie d’hôpital ?

Bien sûr. Il leur faut un accompagnement, parce que souvent ces personnes sont exclues de leur communauté. Elles sont pointées du doigt. Les gens les fuient. Mais là aussi, ce ne pas seulement la personne guérie qu’il faut prendre en charge. C’est la société qu’il faut prendre en charge au sens large. Au niveau de la société, cette stigmatisation est l’expression d’une peur, d’une panique, d’une construction de la maladie… Il faut des formes de communication rapprochées pour attaquer dans le fond ces facteurs qui existent au niveau de la société. Il faut ramener les gens au combat individuel qu’ils mènent pour protéger la société, recréer un autre type de héros. Il faut que chacun puisse se dire : «Je me bats pour moi et pour la communauté.»

Le plateau technique médical actuel permet-il au Sénégal de réussir la guerre contre le Covid-19 qui en train de gagner du terrain ?

Le plateau médical du Sénégal a eu de grandes réussites. Le personnel de santé fait preuve de beaucoup de détermination. Il est très engagé dans les luttes, en réussissant à sauver des vies. Il y a énormément d’acquis à ce niveau là. Mais, si la pandémie se développe, à un moment donné, le personnel de santé ne tiendra plus. Même l’un des pays les plus riches au monde, les Etats-Unis, a vu son système de santé craquer à un moment donné face au Covid-19. Donc, si on n’investit pas dans la prévention massivement et l’engagement communautaire, le nombre de malades va augmenter. Et si le nombre augmente, le plateau médical, quelles que soient sa force et sa détermination, va craquer. Ça veut dire que le nombre de cas positifs et de morts va s’amplifier. Ça veut dire aussi que la peur, la panique et la stigmatisation vont se développer. Quelle que soit la valeur du plateau technique médical, si on n’arrête pas la transmission communautaire de la pandémie, on court le risque de fragiliser le système de santé. A partir du moment où le système de santé est fragilisé, la porte est ouverte à tous les dangers, puisque c’est l’effondrement des défenses.

Doit-on s’attendre à plus de morts au Covid-19 au Sénégal ?

Là, je ne sais parce que je ne suis pas médecin. Mais, c’est possible. Si le nombre de cas augmente, il se pourrait que le nombre de décès augmente aussi. Et surtout que nous allons vers le mois de Ramadan où les gens sont fatigués et fragiles. Tout cela pourrait concourir à l’augmentation du nombre de cas de décès au Sénégal.

Donc, les Sénégalais courent des risques durant ce mois de Ramadan ?

Il y a des risques. Maintenant, il n’y a que Dieu qui décide de tout. Il peut nous protéger. S’il y a une forte présence de malades, le système médical sera débordé et ne pourra pas soigner tous les patients qui vont s’y présenter. La réduction des déplacements au mois de Ramadan peut être positive aussi. Durant le Ramadan, les gens se déplacent moins. Ils se confinent pratiquement chez eux. Il y a beaucoup de pratiques religieuses en cette période. D’un autre côté, le Ramadan peut être une période favorable à la réponse au Covid-19.

MATHIEU BACALY