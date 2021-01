jeudi 7 janvier 2021 • 138 lectures • 0 commentaires

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, un républicain, a déclaré qu'il pensait que la nation serait mieux si le président Trump devait être démis de ses fonctions lors d'une conférence de presse jeudi.

"Je pense qu'il ne fait aucun doute que les États-Unis seraient mieux lotis si le président démissionnait ou était démis de ses fonctions. Et si Mike Pence, le vice-président des États-Unis, effectuait un transfert de pouvoir pacifique au cours des 13 prochains jours jusqu'à ce que le président Biden est assermenté », a-t-il déclaré.

"Nous avons besoin de leadership en ce moment et nous devons arrêter toute cette folie", a déclaré Hogan.

Il a qualifié l'attaque des partisans pro-Trump d '«odieuse» et une attaque contre l'État de droit.

«Ce que nous avons vu dans le Capitole du pays n'était pas seulement une attaque contre les représentants du peuple ou les bâtiments historiques et nos forces de l'ordre. C'était une attaque contre l'état de droit, le fondement de l'autonomie gouvernementale et qui nous sommes en tant qu'Américains. Peut avoir brisé du verre, mais ils ne l'ont pas fait et ils ne briseront pas notre démocratie », a-t-il déclaré.

Hogan a également noté que même s'il avait la garde nationale de l'État prête à être déployée au Capitole, il n'a pas pu obtenir l'autorisation fédérale immédiate pour les envoyer pendant près de 90 minutes.