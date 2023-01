lundi 9 janvier 2023 • 481 lectures • 0 commentaires

Tancé pour ses propos à l'encontre de Zinédine Zidane, le président de la FFF Noël Le Graët a présenté ses excuses via une déclaration, effectuée lundi matin.

Dimanche soir, Noël Le Graët s'est de nouveau illustré en répondant à une question sur Zinédine Zidane : « Ça m'étonnerait qu'il parte là-bas (au Brésil, ndlr). Mais il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. [...] Est-ce que ça ferait mal au coeur qu'il aille là-bas ? Moi, je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un grand club, une sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. » Un dérapage dont il s'est excusé ce lundi.



« Ces propos maladroits ont créé un malentendu, a-t-il déclaré. Je tiens à présenter mes excuses personnelles pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. »

Ces dernières heures, les paroles du président de la FFF avaient suscité de nombreuses réactions, notamment de la part de Kylian Mbappé ou de la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra. Le Real Madrid s'était aussi ému, via un communiqué : « Le Real regrette ces déclarations malheureuses à l'encontre d'une des plus grandes légendes du sport. C'est un manque de respect. »

