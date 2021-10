jeudi 14 octobre 2021 • 70 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La troisième édition de la cérémonie de remise de prix aux lauréats du Concours de production de vidéo court-métrage organisée par Beijing Review, en partenariat avec le Groupe SENEWEB a lieu ce jeudi à Dakar. Cette cérémonie, d’une importance capitale, vise à célébrer l’amitié et la fraternité des relations sino-africaines.

Le Comité de suivi chinois Focat et le Bureau des langues étrangères de la République Populaire de Chine à travers Beijing Review veulent démontrer encore une fois la vitalité du partenariat sino-africain, qui, au-delà de la coopération politique et économique, a pour finalité de rapprocher davantage les peuples africain et chinois. « Dans un monde moderne où la communication reste un puissant moyen de diffusion des gestes et des paroles, l’image a une fonction de raccourci pour communiquer plus vite afin de mieux se faire comprendre », rapporte le communiqué. Lequel renseigne que le troisième concours de courtes vidéos de Chine Afrique en 2021 est organisé par Beijing review dans 3 zones géographiques en Chine continentale, en Afrique du sud (Independant média) et en Afrique de l’ouest (Seneweb).

La Division Afrique de l’ouest est pour la deuxième fois co-organisée avec le groupe SENEWEB. Toutes les vidéos sont collectées via VSKIT. Mieux, l'équipe de Pékin valide les vidéos collectées après une présélection et les œuvres sont postées sur les sites des différents médias afin de rendre le vote final plus équitable. «Le jury choisit les gagnants sur la base des résultats moyens pondérés du vote en ligne (40%) et des votes des juges (60%) », indique le communiqué de presse.