iGFM (Thiès) Qualifié en phase de poules de la Coupe de la Confédération Africaine de football (CAF), le Jaraaf de Dakar compte représenter dignement le Sénégal dans cette compétition qu'il participe pour la première fois de son histoire.

"Au début, nous avions envie de bien rentrer dans la partie raison pour laquelle, ce n'était pas facile. Mais, on a poussé l’adversaire vers la faute pour pourvoir marquer. La stratégie était de marquer très tôt. On a demandé aux joueurs de marquer très tôt et de gérer", a déclaré l'entraîenur, Moussa Diatta. "Il y a eu de l'émotion dans le groupe parce que c’est nouveau mais les consignes ont été respectées", a-t-il ajouté, relevant une rencontre difficile que le Jaraaf a gagné avec une vraie volonté.

Parlant de l’objectif du club dans cette compétition, Moussa Diatta a fait savoir que le Jaraaf compte "représenter dignement le Sénégal" même si la phase de poules de la Coupe CAF sera une découverte pour eux.

Pour rappel, l'équipe de la Médina a remporté la double confrontation face au FC Platinum sur le même score (1-0).