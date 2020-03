Le joli geste de Roman Abramovitch

iGFM-(Dakar) Mino Raiola scelle le mercato d’Erling Braut Håland, l’avenir de Gianluigi Donnarumma pose question en Italie et l’Angleterre salue le beau geste de Gary Neville et Roman Abramovitch, voici votre revue de presse de ce jeudi 19 mars.

Gary Neville et Roman Abramovitch salués en Angleterre

Outre-Manche, c’est un beau geste qui fait la couverture du Mirror ! En effet, ce sont Gary Neville, légende de Manchester United, et Roman Abramovich, le propriétaire de Chelsea, qui sont mis en avant. Face à la pandémie de coronavirus, l’ancien défenseur et le boss des Blues se mobilisent pour aider le personnel soignant des hôpitaux de Londres et ils ont mis à disposition des hôtels. Ainsi, pour les deux prochains mois, l’Hôtel Millenium de Stamford Bridge est à disposition du personnel du National Health Service, système de la santé publique du Royaume-Uni. C’est d’ailleurs le milliardaire qui prendra en charge tous les frais. Une information qui fait aussi la Une du Daily Express où Gary Neville et Roman Abramovitch sont considérés comme des sauveurs. Une belle initiative dans cette période compliquée qui ne manque pas d’être soulignée dans le Royaume de sa majesté.

Mino Raiola en dit plus sur l’avenir de Erling Braut Håland

Malgré un match raté face au PSG avant la trêve forcée due au Coronavirus, Erling Braut Håland surfait sur un rythme incroyable depuis son arrivée au Borussia Dortmund. Une réussite qui affolait déjà de nombreux cadors européens, déjà prêts à se positionner pour un transfert estival. Interrogé par Marca, Mino Raiola, l’agent du prodige norvégien, a tenu à calmer le jeu en indiquant qu’il y avait peu de chances de voir son protégé quitter le BvB cet été. « C’est un joyau très important. C’est un plaisir de le voir jouer et de voir comment il évolue à chaque match. Personne ne pensait que son adaptation à la Bundesliga et notamment en Ligue des champions dans une équipe comme le Borussia Dortmund serait comme ça. Personne ne s’y attendait. Ce n’est pas facile de passer de l’Autriche à l’Allemagne et montrer ce niveau. Il doit encore grandir. Il sera à Dortmund pour le temps nécessaire. Il est vrai que c’est un footballeur qui anticipe les courbes de croissance les plus rapides auxquelles on puisse penser. Je ne pense pas qu’il quittera Dortmund cet été. »

Donnarumma vers la Premier League ?

En Italie, c’est l’avenir de Gianluigi Donnarumma qui fait la Une de la Gazzetta dello Sport ! Selon le journal au papier rose, le gardien ne serait pas insensible à la Premier League. « Ho yes Gigio ? » interroge le journal. Il étudie l’anglais et le montre sur les réseaux sociaux. S’il ne prolonge pas au Milan, le gardien ouvre à nouveau la porte à la Premier League ou au PSG, qui reste toujours plus ou moins intéressé. Alors qu’il a régulièrement fait part de son envie de continuer avec les Rossoneri, Donnarumma pourrait être lassé des saisons difficiles qu’il vit avec son club de cœur mais la compétitivité de la Premier League pourrait avoir raison de l’amour qu’il porte à l’AC Milan !