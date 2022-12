vendredi 16 décembre 2022 • 89 lectures • 0 commentaires

L’international marocain Hakim Ziyech ne veut toucher aucun centime de sa prime personnelle. Le milieu offensif de Chelsea a décidé de faire don de sa prime à une association caritative, après sa brillante prestation à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

Selon la publication du média arabe The Arabic Post, Ziyech n’a jamais reçu aucun des bonus qu’il a gagnés en jouant pour le Maroc. Depuis de nombreuses années, le footballeur les donne à des œuvres caritatives et aux membres du personnel de l’équipe. Le rapport indique également qu’il est sur le point de gagner 262 000 euros après la course du Maroc aux demi-finales de la Coupe du monde et que tout l’argent sera donné aux pauvres de son pays natal.



Ziyech, 29 ans, a été sélectionné pour la première fois pour le Maroc en 2015 et depuis lors, il n’a pas gardé un seul centime, ajoute le rapport. L’ancienne star de l’Ajax loue un avion privé chaque fois qu’il est appelé dans l’équipe de son pays et sur le chemin de Londres vers l’Afrique, il récupère certains de ses coéquipiers. Le rapport poursuit en affirmant qu’il a également fait don d’argent à des clubs de football amateur et à des hôpitaux au Maroc. Faut-il le rappeler, le Maroc affrontera la Croatie ce samedi 17 décembre, pour la médaille de bronze.