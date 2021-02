samedi 20 février 2021 • 443 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Papis Demba Cisse a fait une révélation de taille sur son passage en équipe nationale du Sénégal, vendredi soir, sur la 2S TV, rapporte Challengesports.

C’est la première fois que le nouvel attaquant de Fenerbahçe parle de cette anecdote. A la veille de la Can 2012 en Guinée Équatoriale, le sociétaire d’alors de Fribourg avait reçu les propositions du grand club du Bayern Munich. Son agent lui met sur la table ce choix de rejoindre les Bavarois. Mais, il fallait décliner la Can avec le Sénégal. Mettre carrément une croix la-dessus. L’ancien attaquant d’Amara Traoré a fait son choix. ”Je lui ai répondu que je choisis le Sénégal. Je suis encore jeune et j’ai tout mon avenir devant moi”, avait-il rétorqué. Quelques jours après, son agent revient à la rescousse pour lui proposer Portsmouth en premier league. Il exige toujours sa participation à la Can pour son pays. Il fait un voyage express en se payant un jet privé pour aller signer son contrat en Angleterre et revenir le même jour pour voyager à Bata avec la délégation de l’équipe nationale du Sénégal.