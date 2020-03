Le Juge Dème sur les mesures de Macky: « Nous appelons les populations à une adhésion totale »

iGFM (Dakar) – Ibrahima Hamidou Dème marque son adhésion aux nouvelles mesures du chef de l’Etat pour lutter contre le covid-19. il a appelé les populations à une adhésion totale tout en invitant les autorités à plus de fermeté

« Prenant des mesures exceptionnelles liées à la progression du Covid-19, le Président de la République a notamment ordonné l’état d’urgence et le couvre-feu. De telles mesures qui s’imposent à la gravité de la situation actuelle, doivent, contrairement aux mesures précédentes, être appliquées de manière uniforme sur toute l’étendue du territoire.

À cet égard , nous ne doutons aucunement du professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité pour leur mise en œuvre effective. Nous appelons en revanche les populations à une adhésion totale et au chef de l’Etat et son gouvernement à plus de fermeté pour que l’autorité soit partout présente. »