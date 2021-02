jeudi 25 février 2021 • 391 lectures • 1 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Le khalife de Médina Baye, Mahi Niasse, s’est lui aussi vacciné contre la covid-19. Il a pris sa première dose en présence du gouverneur de la région qui est venu lui rendre visite avec une équipe sanitaire.

S'adressant aux populations, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass a expliqué qu'il n'est fait obligation à personne de se vaccinner. Mais, il les a invité à bien réfléchir avant de prendre leur décision.

«Nous avons vu et entendu beaucoup de choses. Bill Gates, la thèse de la réduction de la population mondiale etc. Tout cela peut ne pas arriver. Car Seul Dieu décide de notre sort. Dieu est magnanime. Et cette mansuétude nous suit, surtout durant les moments troubles", indique-t-il.