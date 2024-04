mardi 2 avril 2024 • 492 lectures • 4 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Comité Directeur du parti Les Libéraux Démocrates Réformateurs (LDR/Yeesal) s’est réuni ce Samedi 30 Mars 2024 à la permanence nationale Mamadou Diop, sise à la VDN, sous la présidence du frère Modou DIAGNE Fada, président du parti, autour de l’ordre du jour suivant :

Evaluation de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024, Vie du parti et Perspectives politiques

Dans sa communication introductive, le Président Modou Diagne fada a présenté les sincères condoléances du parti à la famille de feu madame Marie Lucienne Tissa Mbengue, ancienne ministre de l’éducation nationale et membre fondatrice du parti LDR/YEESAL.

Abordant le premier point relatif à l’évaluation de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024, le comité directeur magnifie la fiabilité du système électoral, salue la maturité démocratique du Sénégal, félicite chaleureusement le Président élu, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Le comité directeur du parti LDR/ Yeesal et son président Modou Diagne Fada encouragent le candidat Amadou Ba qui, dans la dignité humaine et l’élégance politique, a porté, avec bravoure, les couleurs de la coalition Benno Bokk Yaakaar et a réalisé un score honorable.

Le LDR/Yeesal remercie l’administration territoriale sénégalaise et la direction générale des élections qui, avec professionnalisme, ont su s’élever au-dessus de toute considération partisane pour accomplir leurs missions.

Ces remerciements vont également à l’endroit du Président Macky Sall qui, après avoir conduit les destinées de notre pays pendant douze ans avec un bilan reluisant, n’a ménagé aucun effort pour garantir la tenue d’un scrutin libre transparent et démocratique.

Le comité directeur félicite le peuple sénégalais pour sa grandeur, salue son sens élevé du civisme et de la citoyenneté, respecte son choix clair et sans ambiguïté et prend acte de l’élection de Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme cinquième Président de la République du Sénégal.

Conséquemment, le LDR/YEESAL, entend pleinement assumer, avec dignité, détermination et responsabilité sa nouvelle posture dans l’opposition, afin de continuer sa marche résolue vers son objectif premier qui est la conquête et l’exercice démocratique du pouvoir au service exclusif du peuple sénégalais.

Au chapitre des perspectives politiques, le LDR/YEESAL réaffirme son attachement profond aux valeurs libérales et démocratiques, sa fidélité aux principes de bonne gouvernance et de respect des institutions de la République, sa determination à assumer pleinement son rôle dans la défense et le perfectionnement de l’Etat de droit.

Dans le même ordre d’idées, le comité directeur demande au président du parti de convoquer le bureau politique, dans les meilleurs délais, pour définir les nouvelles orientations politiques du parti dans l’opposition.

A ce titre, le comité directeur salue la naissance du cadre de concertation des libéraux et engage le parti à s’investir pleinement dans cette initiative pour matérialiser la réunification de la famille libérale.

Le comité directeur du parti LDR/YEESAL lance un appel vibrant et pressant à tous les libéraux à rejoindre ce cadre de concertation.

Le comité directeur félicite le président du parti Modou Diagne fada pour le rôle majeur qu’il a joué au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar, mais également pour les résultats tangibles obtenus à travers toutes les stations qu’il a occupées au service de l’Etat et du peuple sénégalais.

Le comité directeur remercie tous les militants du parti, salue leur engagement et les encourage à poursuivre le travail d’organisation et de massification pour le rayonnement de l’idéologie libérale et de la doctrine réformiste.

Suite au premier congrès ordinaire qui s’est tenu le 22 décembre 2024 au stadium Marius Ndiaye, le comité directeur demande au Président du parti de procéder à l’installation, dans les prochains jours, du bureau exécutif national de la Fédération des Jeunesses Réformatrices (FJR) dirigé par le frère Babacar faye et du bureau exécutif national de la Fédération des Femmes Réformatrices (FFR) coprésidé par Madame Awa Dia Diagne et Madame Sokhna Sall Ndiaye.