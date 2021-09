vendredi 10 septembre 2021 • 86 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Liban a depuis vendredi un nouveau gouvernement après une période de treize mois de tractations politiques ayant aggravé une crise économique inédite dans laquelle se débat le pays depuis deux ans.

Après un an d’attente, le Liban a désormais un nouveau gouvernement. Longtemps attendu dans ce pays en crise, le Premier ministre Najib Mikati et le président Michel Aoun ont signé vendredi 10 septembre le décret de formation du nouveau gouvernement, en présence du président du Parlement, Nabih Berri.

Le Liban était dépourvu de gouvernement depuis plus d'un an, le Premier ministre Hassan Diab ayant démissionné en août 2020, une semaine après la double explosion meurtrière dans le port de Beyrouth.

Ces dernières semaines, MM. Mikati et Aoun se sont rencontrés plusieurs fois dans une atmosphère positive, avant que des obstacles n'empêchent le difficile accouchement d'un gouvernement.

Depuis, la crise économique inédite que traverse le pays depuis l'été 2019, n'a eu de cesse de s'aggraver, la Banque mondiale la qualifiant d'une des pires au monde depuis 1850. La communauté internationale fait pression pour que le pays se dote d'un gouvernement à même d'engager des réformes cruciales.

