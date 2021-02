dimanche 28 février 2021 • 720 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le lutteur Bébé Saloum a été interpellé dans une affaire de trafic de mercure servant à la fabrication de faux billets.

La Gendarmerie de Keur Massar a arrêté sept personnes, appartenant à un réseau de trafiquants de mercure. En effet, parmi ces personnes interpellées à Malika et Thiaroye, figure le lutteur surnommé «bébé Saloum», renseigne la Rfm. Le mercure et le véhicule qui a servi au transport ont été saisis par les pandores.

Mais au préalable, les pandores avaient mis la main sur deux trafiquant de faux billets au « Market » de Thiaroye. Les pandores avaient trouvé sur eux 1,2 million de francs Cfa en faux billets. Tout ce beau monde a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Keur Massar. L’enquête est en cours.

Pour rappel, en 2018, T. Adongon alias Mouhamed Diop, M. Diouf, et E. H. M. S. Diaw, avaient été déférés pour un cas similaire. Ils avaient été poursuivis pour détention de mercure sans autorisation administrative, association de malfaiteurs, détention et production de faux billets de banque, blanchiment de capitaux etc.