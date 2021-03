vendredi 12 mars 2021 • 315 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2d) a décidé de surseoir à son rassemblement de demain samedi. Ce, après la requête du Khalife général des mourides qui leur a envoyé des émissaires.

Le Khalife général des mourides a envoyé, ce vendredi, une importante délégation à Dakar pour rencontrer les membres du Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D). Délégation dirigée par Serigne Bassirou Mbacké Porokhane qui était porteur du message de Serigne Mountakha Mbacké. Et au terme des discussions, le mouvement a tenu à suspendre son rassemblement de demain samedi.



«Il nous est très difficile de prendre certaines décisions, mais quand c’est Serigne Mountakha Mbacké qui nous envoie une délégation et nous poser toutes ces préoccupations, et quand la délégation est aussi importante, dirigée par Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, on ne peut qu’aller dans le sens de sa volonté», a indiqué Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y’en a marre.



Il a donc annoncé la suspension du mot d’ordre de rassemblement : «Au nom du mouvement de défense de la démocratie, je tiens à vous dire que nous avons décidé de sursoir aux grandes manifestations, dont celle qui était prévue samedi à la place de la nation et un peu partout au Sénégal et dans la diaspora. Donc officiellement nous suspendons provisoirement la décision de faire ces manifestations pacifiques. Tout le monde nous connait pour notre pacifisme mais malheureusement, face à nous c’est une répression inouïe», ajoute le Y’en a marriste.



Ils ont soumis au marabout, leurs 10 d’exigences qui seront remises au Khalife qui poursuivra les discussions, notamment avec le chef de l’Etat.





