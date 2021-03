mardi 9 mars 2021 • 401 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Les manifestations du mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D), prévues aujourd'hui et demain sont suspendues. Les acteurs de cette organisation comptent dévoiler la prochaine étape de leur lutte dès ce mardi.

Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) a décidé de suspendre les manifestations qui étaient prévues les 9 et 10 mars. Du fait des développements récents, Ils comptent faire le point face à la presse dès ce mardi et se prononceront "sur la suite de la lutte.

Ledit mouvement "réaffirmera en particulier ses exigences fortes dont la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques", et annoncera aussi son plan d’action et un nouveau mot d’ordre concernant la date, le lieu et la forme des prochaines manifestations.