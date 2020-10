vendredi 9 octobre 2020 • 73 lectures • 0 commentaires

iGFM - À Niagha, le vol de bétail est toujours un casse-tête pour les éleveurs. Les acteurs se sont réunis avec les autorités pour voir comment juguler le mal. Mais, les éleveurs continuent à subir la loi des voleurs. Le maire a, lui, poussé un véritable coup de gueule.

«Qu’on autorise le port d’arme à tous les éleveurs tout de suite. Parce que nous n’en pouvons plus. Quand nous ripostons contre les voleurs de bétail on nous dit qu’on n’a pas d’autorisation de port d’arme et on nous jeté en prison» a martelé Yoro Mballo.

Le maire de la localité s’est surtout montré déçu par l’attitude des autorités étatiques dans une telle situation. Il a même rappelé qu’en 2019, un de mes neveux a avait été tué par des voleurs de bétail.

«Quand j’entends les autorités dire qu’il faut trouver une autres méthode, sensibiliser les éleveurs pour qu’ils puissent garder leur troupeau, c’est du sabotage. L’Etat doit protéger le citoyen, protéger les biens. Mais quand l’Etat va jusqu’à dire qu’il ne peut plus les protéger, c’est regrettable», crache-t-il.