lundi 10 janvier 2022 • 1561 lectures • 0 commentaires

La junte au pouvoir au Mali a mis sa menace à exécution. Elle vient de fermer ses frontières aux pays membres de la Cedeao et de l’Uemoa, qui lui ont imposé des sanctions, dimanche dernier.

«Le Ministre des Transports et les infrastructures informe l'opinion publique de la fermeture effective des frontières terrestres et aériennes du Mali, avec les États membres de la Cedeao», lit-on dans le communiqué des autorités maliennes.



Madame Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports, qui a signé le document de presse, signale que cette mesure est prise en réponse aux sanctions prononcées contre son pays par la Cedeao et l'Uemoa à l'issue des sommets extraordinaires du 9 janvier 2022.



Elle précise que la mesure concerne uniquement les pays membres de la Cedeao, conformément au principe de réciprocité.