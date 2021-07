Le "marabout" remettait de faux billets à ses clients...

Ils sont au nombre de cinq: A. Ndiaye, D. Fall, D. Ngom, A. Ba et G.Zang. Ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt mardi dernier pour association de malfaiteurs, contrefaçon ou falsification de billets de banque ayant cours légal, tentative d'escroquerie et blanchiment de capitaux.

C’est suite à un renseignement, révélant l'existence d'un vaste réseau de trafic de faux billets de banque entretenu par le nommé A. Ndiaye, se disant marabout, que les gendarmes ont engagé leur enquête. Selon Libération, l'un d'eux s'est fait passer pour un riche ressortissant de la sous-région qui souhaitait commander de faux billets.

Puis, A. Ndiaye sera cueilli en flagrance aux Parcelles, le 6 juillet, en compagnie de D. Fall. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont mis la main sur des faux billets de banque d'un montant de 475 millions et un flacon de mercure. «J'ai des clients qui viennent solliciter des prières pour avoir de l'argent et je leur faisait croire que j'étais capable de le multiplier. Ils me remettaient de vrais billets...», explique-t-il.

Ainsi, quand ses clients lui remettaient de vrais billets pour les multiplier, A. Ndiaye les gardait et leur donnait, après leur avoir fait croire que ses djinns ont agi, de faux billets en devises. Le charlatan a révélé aux gendarmes que c'est le nommé A. Ba qui est son fournisseur. Il précise l'avoir connu à travers D. Ngom. Ils seront cueillis à leur tour.

