dimanche 26 mars 2023 • 309 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après la victoire de prestige face au Brésil (2-1) samedi à Tanger, le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, s’affirme comme l’un des favoris pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations organisée en janvier 2024 en Côte d’Ivoire.

"On vit peut-être l’âge d’or du football marocain." Walid Regragui est toujours sur son petit nuage. Au Qatar, les Lions de l’Atlas sont entrés dans l’histoire de la Coupe du monde en devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'un Mondial (défaite 2-0 face à la France).



Sur cette lancée, pour leurs retrouvailles bouillantes avec leurs supporters samedi soir à Tanger, les partenaires de Sofiane Boufal se sont offert une victoire de prestige face au Brésil (2-1). "Je suis dans un rêve, le Brésil est la première équipe du classement Fifa, pays du football, et en plein ramadan !", s'est exclamé le sélectionneur du Maroc Walid Regragui, en conférence de presse d'après-match.



"On va rester les pieds sur terre"



En pleine euphorie après cette première victoire face aux quintuples champions du monde après deux revers en 1997 et 1998, le Maroc ne doit pas se détourner de son prochain objectif : conquérir une deuxième Coupe d’Afrique des Nations après celle glanée en 1976.



Une CAN organisée en janvier 2024 en Côte d’ivoire que le Maroc, 11e au classement Fifa, abordera avec un nouveau statut. "Bien sûr qu’on est favori, comme beaucoup d’équipes, admet Walid Regragui. Mais on connaît l’Afrique. C’est très difficile. On va se préparer. On va essayer." Si le boss des Lions de l’Atlas a la tête dans les étoiles, il promet donc de ne pas s’enflammer : "On va rester les pieds sur terre, garder de l’humilité et continuer à travailler", prévient-il. Le Maroc disputera un deuxième match amical contre le Pérou mardi à Madrid.