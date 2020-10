Munir El Haddadi va-t-il enfin jouer pour l’équipe nationale du Maroc après avoir été un très éphémère représentant de la sélection espagnole ? L’attaquant du FC Séville pourrait en effet faire ses grands débuts avec les Lions de l’Atlas à l’occasion de deux matches amicaux, prévus à Rabat face au Sénégal (9 octobre) et à la RD Congo (13 octobre). Le gaucher de 25 ans a en tout cas été convoqué par Vahid Halilhodzic, ce 1er octobre 2020.

« À cause de différentes choses administratives et médicales, on a convoqué un peu plus de joueurs, a préféré prévenir le technicien bosniaque lors d’une longue conférence de presse. On n’est pas encore totalement sûr au sujet de trois joueurs (1) […]. Il y a encore la question pour ces trois joueurs de savoir s’ils pourront arriver et être qualifiés […]. Notre président [Fouzi Lekjaa, le patron de la Fédération marocaine, Ndlr] a même provoqué une discussion exceptionnelle à la FIFA sur la qualification de certains joueurs qui ont choisi une autre sélection ».

Vahid Halilhodzic fait référence à une nouvelle règle sur les changements de nationalités qui devrait permettre à quelques binationaux comme El Haddadi de représenter le Maroc après avoir joué pour une autre équipe nationale A. « C’est de leur initiative, a assuré l’ex-entraîneur de la Côte d’Ivoire et de l’Algérie a des journalistes marocains s’interrogeant sur la démarche de ces joueurs. Je pense qu’ils sont sincères dans leurs paroles ».

Sept nouveaux

Au total, ce sont sept nouveaux qui figurent dans la liste pour le stage préparatoire à la reprise des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 : les défenseurs Samy Mmaee (Saint-Trond/Belgique) et Soufiane Chakla (Villarreal/Espagnol) ; les milieux de terrain Nassim Boujellab (Schalke 04/Allemagne), Driss Saddiki (Willem II/Pays-Bas) et Aymen Barkok (Eintracht Francfort/Allemagne) ; les attaquants Mohammed Rharsalla (Slovan Bratislava/Slovaquie) et Munir El Haddadi (FC Séville/Espagne).

Deux absences notables, en revanche : celles du défenseur Yunis Abdelhamid (méforme) et du milieu de terrain Adel Taarabt (blessure). Concernant la star Hakim Ziyech, le coach a souligné que le meneur de jeu de Chelsea (Angleterre) « a une blessure » mais espère « qu'il peut jouer ».

Vahid Halilhodzic compte tester de nouvelles choses en vue de la double confrontation de novembre 2020 face à la République centrafricaine (entre le 9 et le 17 novembre), en éliminatoires de la CAN 2021.

(1) Munir El Haddadi, Samy Mmaee et Aymen Barkok.