iGFM (Dakar) La Fédération Marocaine de football a défendu sa décision d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 en été, nous apprend Actu Foot Maghreb.

Selon le média maghrébin, le Maroc a proposé que la compétition aura lieu à la troisième semaine du mois de juillet 2025 juste après la Coupe du monde des clubs, entre le 23 juillet et le 21 août.



Si la Fédération Marocaine de football campe sur sa position, il risque d'avoir un problème. En effet, le président de la CAF, Patrice Motsepe n'a jusqu'à présent pas confirmé cela. "Je ne vais pas faire d'annonce, nous le ferons en temps voulu. Mon message pour le peuple du Maroc et le peuple de l'Afrique est que la CAN de l'année prochaine sera un immense succès », avait-il dit avant la finale de la CAN 2023, à Abidjan.



Pire, proche de Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui organisera la première édition à 32 de la Coupe du monde des clubs du 15 juin au 13 juillet 2025, Motsepe osera-t-il contrarier les plans du boss du football mondial en programmant la CAN au même moment ?. "J'ai rencontré le président de la FIFA (au congrès de l'UEFA, ndlr), en effet il y a beaucoup de compétitions au même moment. Nous sommes confiants sur le fait que nous pourrons trouver de bonnes dates", a soutenu le Sud-Africain, qui laisse planer le doute…



Les principales dates



-Les stades désignés seront achevés en mars 2025 et pas avant.



-La date officielle sera dévoilée lors de l'assemblée générale de la CAF en mai ou juin 2024.



-La Coupe du Monde se tiendra en juin 2026.



-La Coupe Arabe aura lieu en décembre 2025.



