iGFM (Dakar) La Fédération Marocaine de football est en discussion avec le Sénégal pour un match amical, renseigne Foot Maghreb cité par Afrikfoot. Ce, après l'annulation de la rencontre prévue contre l'Uruguay en France.

Selon le compte X Actu Foot Maghreb, des discussions sont en cours avec les Lions du Sénégal et les Aigles du Mali. Le Canada est également envisagé comme candidat potentiel. Walid Regragui, qui reste aux commandes malgré une élimination décevante en huitièmes de finale de la CAN 2023 face à l'Afrique du Sud (0-2), profitera de cette trêve internationale de mars pour tester et affiner son équipe en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avec des matchs prévus au mois de juin contre la Zambie et le Congo dans le cadre des 3e et 4e journées.



Sénégal et Mali pour tester différentes configurations et stratégies



Les matchs contre le Sénégal et le Mali, s'ils se confirment, offriraient à Regragui l'occasion de tester différentes configurations et stratégies, tout en évaluant la forme de ses joueurs après l'échec de la CAN, sujet sur lequel le technicien va d'ailleurs s'exprimer ce vendredi. Demi-finalistes surprise du dernier Mondial au Qatar, les Marocains n'ont pas réussi à répondre aux attentes en Côte d'Ivoire, et ce malgré une phase de poules réussie.



Avant la CAN 2025 à domicile en ligne de mire, il semble que les Lions de l'Atlas, conscients de leur échec à l'édition 2023, souhaitent mettre l'accent sur le football africain et donc affronter des adversaires du continent en vue d'être prêts pour l'échéance à la maison. Cette période de reconstruction et de préparation s'avère cruciale pour l'avenir de l'équipe nationale marocaine, qui aspire à renouer avec le succès.



Pour rappel, Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal, avait été iterrogé à ce sujet il y a quelques mois. S’ils veulent jouer contre nous, qu’ils viennent chez nous", avait-il lancé, invitant Walid Regragui, le coach du Maroc, et la fédération marocaine de football à venir jouer en terre sénégalaise puisque sa formation s’était rendue au Maroc en octobre 2020 pour un match amical, perdu sur le score de 3-1.

