samedi 12 mars 2022

Pour se qualifier au prochain mondial de foot, le Sénégal devra surclasser l’Égypte durant les matchs de barrage. Mais, ces deux confrontations seront bien épiques, averti Ferdinand Coly dans les colonnes de "Les Echos". Un extrait de l'entretien.

«Concernant les barrages, comment cette équipe séné galaise devrait se comporter face à celle égyptienne ? Ces rencontres seront extrê mement importantes, notam ment le match aller. Nous avons l'honneur de recevoir au match retour à cause de notre statut de première nation afri caine, c'est un avantage.



Ce match aller s'annonce électrique face à une équipe revancharde, c'est clair, qui a envie de montrer que la finale était un jour sans, c'était le jour du Sénégal. Il y aura la qualité de l'équipe égyptienne avec beaucoup plus de fraî cheur qu'elle n'a eue pendant cette finale. Il ne faut pas ou blier qu'elle avait enchaîné trois prolongations de suite en ayant sorti des équipes de haute facture comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun etc. C'est une équipe qui a quand même eu un parcours extrê mement difficile.



L'Égypte sera revancharde et sera prête à faire mal pour rappeler au Sé négal que la finale était un jour sans. Il faudra s'attendre à des duels âprement âprement disputés comme on a pu le voir avec une défense très synchronisée et très accrocheuse.



Après, ils savent très bien que le Sénégal est dangereux dans ses contres, sur ses côtés avec un Sadio Mané ou un Ismaila Sarr. Ils vont se méfier. Ça va être un match tactique. Je Je fais confiance au staff et aux joueurs qui savent déjà plus ou moins ce qui les attend. L'avantage psychologique re vient au Sénégal. Les pre mières minutes donneront les perspectives, les forces et les faiblesses de chaque groupe.»