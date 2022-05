mardi 31 mai 2022 • 68 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le match aller Rwanda-Sénégal qui devait se jouer à Kigali la semaine prochaine, aura finalement lieu, à Dakar, informe la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe le public que le match Aller Rwanda vs Senegal, comptant pour les éliminatoires de la CAN TotalEnergie 2023, initialement prévu à Kigali, se jouera finalement au stade du Président Abdoulaye Wade de Diamniadio le Mardi 07 Juin à 18h00", renseigne un communiqué de la Fédération, sans donner de raison.



Le stade rwandais non homologué



IGFM a tenté d'en savoir un peu plus sur les raisons de ce changement. Selon nos informations, le stade rwandais n'est pas homologué pour l'instant. Du coup, les deux fédérations sont tombées d'accord pour que cette rencontre aller se joue, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce qui ferait l'affaire des Lions du Sénégal qui auront l'avantage de jouer devant leur public.



L'instance du foot sénégalais a par ailleurs indiqué que le match Sénégal vs Bénin, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN TotalEnergie 2023 reste maintenu pour le 04 juin à 19h00 au stade du Président Abdoulaye Wade de Diamniadio.

