dimanche 11 septembre 2022 • 281 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'entraîneur par intérim de la JS Kabylie, Moalla Wassim, s'est déjà penché sur le match retour après avoir perdu à l'aller, dimanche soir, à Thiès, contre le Casa Sports (0-1).

"On est venu faire un résultat positif mais on va se battre et jouer nos cartes. Le penalty raté a été le déclic", a d'abord analysé le technicien qui a assuré l'intérim après le limogeage de l'entraîneur principal quelques jours avant le match aller comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue africaine des Champions.



"On a opté pour un bloc moyen", a-t-il précisé, indiquant que "l'arrière gauche est blessé mais il y a pas un gros volume de jeu de la part des deux équipes."



Parlant du match retour prévu dans une semaine, à Sétif (Algérie) le technicien algérien se dit très confiant sur ce que l'équipe est en train de faire. "La pression est liée au résultat en championnat. Le match retour sera le déclic pour JSK."