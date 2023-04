mercredi 5 avril 2023 • 1112 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) est en ordre de bataille. Il a déposé un préavis de grève.

Le bureau exécutif du Sames arnonce avoir déposé, ce 3 avril, un préavis de grève sur la table du gouvernement. Le syndicat veut, à travers cet acte dénoncer «les arrestations arbitraires et répétées d'agents de santé », «le non-respect des termes du protocole d'accord de 2014 en général », «la non-application des accords de mai 2022 concernant les indemnités de logement et de représentation médicale pour les contractuels des hôpitaux, les agents des collectivités territoriales, des agents de l'agence de la Cmu, de l'ipres, de l'Ismea et du Samu». Ils dénoncent aussi le «non-respect du monitoring mensuel des accords convenus ».