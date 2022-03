lundi 28 mars 2022 • 541 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Carlons Queiroz, le sélectionneur national de l'Egypte, a déclaré en conférence de presse que le meilleur gagnera le match ce ce mardi, qui va opposer son équipe au Sénégal.

"Nous sommes prêts, mais nous aimerions vous clarifier une chose, une séance d'entraînement à faire, l'équipe était prête mais ils n'ont pas pu venir mais ce n'est pas de notre faute. On devait d'abord parler avec les organisateurs. Il faut confirmer avec le match officer de la FIFA. Sinon nous ne ferons que 5 minutes. Nous sommes prêts bien sûr à nous défendre et gagner ce match demain. C'est la première fois que je viens au Sénégal, je prévois de revenir pour plusieurs raisons, le paysage notamment. Il y a de grands footballeurs qui ont contribué à l'histoire. Demain sera un jour comme les autres. Nous pouvons avoir les tripes. Nous connaissons la qualité mais le moment où nous n'aurons pas le ballon il faudra avoir le courage de combattre. En cas de possession il faudra bien en profiter. Le meilleur va gagner ce match. Et j'espère que ce sera l'Égypte", a indiqué l'ancien entraîneur du Real Madrid, à 24 heures du match décisif contre les Lions du Sénégal, qualificatif à la Coupe du monde 2022.