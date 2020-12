vendredi 11 décembre 2020 • 102 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Marcus Rashford ne se voit pas jouer pour un autre club que Manchester United, c'est l'urgence totale à Barcelone, et l'ombre de Massimiliano Allegri plane au-dessus d'Antonio Conte à l'Inter, voici la revue de presse du 11 décembre 2020 de Footmercato.

«Rouge pour la vie»

Les récentes déclarations de Marcus Rashford, concernant son avenir, font grand bruit en Angleterre ! « Le lien que j'ai avec Manchester United va au-delà du football et de l'équipe première. » a-t-il avoué. « Ça va beaucoup plus loin. MU est la raison pour laquelle je suis footballeur. Ils m'ont donné la chance de voir que j'avais du talent et de pouvoir l'exprimer. Je n'ai jamais rien eu d'autre en tête que Manchester United. Enfant, je ne rêvais que de Manchester United. Je ne me sentirais pas bien en enfilant un autre maillot. Je cherche juste à faire de mon mieux pour mon club. J'espère être là pour très longtemps ». Des mots doux qui font rêver en Angleterre. « Rouge pour la vie », s'enflamme même le Daily Express. Cette sortie fait aussi les gros titres du Daily Mirror, ce vendredi, qui utilise la même formule. Le journal met aussi en perspective ces déclarations, alors que le derby mancunien a lieu ce samedi. Un match qui s'annonce fort en émotions, en particulier pour l'attaquant des Red Devils.

«C'est chaud pour Eric Garcia»

On parle mercato dans la presse catalane, ce vendredi. D'après Mundo Deportivo, ce mercato est primordial, « plus que jamais » peut-on lire en couverture du quotidien. D'abord, car il y a eu une grosse vague de blessures en défense et la charnière barcelonaise est décimée. D'autre part, la crise de résultat actuelle relance également l'intérêt pour Ronald Koeman d'avoir de nouvelles recrues. L'entraîneur est conscient que cette situation ne peut durer plus longtemps, et que le mercato hivernal sera très important. Deux priorités se dégagent, un joueur offensif et un défenseur. Comme le montre le journal, les deux principaux noms n'ont pas changé, il s'agit toujours de Memphis Depay, et d'Eric Garcia. Mais les Blaugrana s'intéresseraient aussi beaucoup à Boubacar Kamara, si on en croit le journal. Le FC Barcelone serait loin d'être seul sur ce dossier puisque le Bayern Munich, Manchester City, la Lazio et l'AC Milan seraient aussi sur les traces du joueur de l'OM. Et puis le journal Sport parle aussi du marché à venir pour le club catalan. «C'est chaud pour Eric Garcia», selon le quotidien. Le Barça a bien réactivé sa piste, et son transfert pour le mois de janvier. Le joueur veut venir, mais il faudra attendre que le nouveau président valide ce dossier, pour qu'un transfert se fasse.

Conte et l'Inter, dans le doute

En Italie, on parle plutôt de la déception de l'Inter au niveau européen, et des résultats d'Antonio Conte depuis qu'il est à la tête de l'équipe lombarde. « Il ne lui reste plus que le Scudetto », observe le Quotidiano Sportivo. Après un nouveau flop en Ligue des Champions, les doutes surgissent encore sur l'Inter et son entraîneur, d'autant que l'ombre de Massimiliano Allegri refait surface au dessus de la tête de Conte, selon le journal. Affaire à suivre...