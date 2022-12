mardi 13 décembre 2022 • 4760 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) À la veille du choc face à la France, Walid Regragui s'est présenté face à la presse. Déterminé et confiant, le sélectionneur du Maroc a mis en garde les Bleus.

Demain soir, le choc opposant la France au Maroc sera particulier pour Walid Regragui. Né à Corbeil-Essonnes, le sélectionneur âgé de 47 ans dirige avec succès les Lions de l'Atlas depuis quelques mois. En conférence de presse à la veille de la demi-finale du Mondial face aux Tricolores, il a évoqué cette rencontre très spéciale : «j’ai la double nationalité. C’est un honneur et un plaisir de jouer la France, mais ce n’est que du football. Moi, jouer la France, le Brésil, etc... Ce que je veux, c'est juste me qualifier. Ce qui m’intéresse, c'est gagner et jouer la meilleure équipe du monde». Après avoir terminé en tête de son groupe devant la Croatie, son équipe s'est offert le scalp de l'Espagne (1/8e de finale) et du Portugal (1/4 de finale). Elle espère faire tomber la France, championne du monde en titre demain soir. Mais la mission sera tout sauf évidente.



Pas de plan anti-Mbappé



D'autant qu'il y a des incertitudes dans les rangs marocains. Le capitaine Romain Saiss est notamment sorti sur blessure face aux Lusitaniens samedi. "On a beaucoup de blessés, mais on récupère bien. On a un staff médical de haut niveau. On a souvent de bonnes nouvelles. Pour le moment, personne n’est out, mais personne n’est in. On attendra jusqu’à la dernière minute, comme d’habitude". Optimiste, Regragui peut compter sur des joueurs surmotivés. «On veut aller en finale et gagner. On est prêts à tout pour arriver à cet objectif. On aura une énergie extraordinaire demain. Dire qu’on est satisfait d’avoir atteint les demi-finales, ça ne nous convient pas. Ça sera peut-être la seule chance de la gagner. On n'est pas fatigués, demain on va courir (...) On est en mission. On a une opportunité, je ne veux pas la gâcher. Je ne veux pas attendre 40 ans. Il y a des moments où il faut marquer son territoire, c’est le moment."



"On a faim bien sûr"



"La meilleure équipe de la compétition, le Brésil, est dehors et ne jouera pas les demi-finales. Alors on a faim bien sûr. Il faudra être fort pour nous sortir. On a confiance et on n’est pas fatigué, je le répète. On est peut-être fou qui sait... (...) On est venu changer les mentalités de notre continent. Si on est content d’être en demi, je ne serais pas content moi. Je veux être en finale. J’espère que la France ne nous respectera pas. Car ça sera difficile si c’est le cas». Contrairement aux Anglais qui s'étaient focalisés sur Kylian Mbappé, Regragui craint tous les Bleus. «Achraf Hakimi connaît mieux que moi Kylian Mbappé. On ne va pas faire un plan anti-Mbappe. Car malheureusement, il n’y a pas que lui. Quand on connaît le niveau de Griezmann entre les lignes… Mais Hakimi est un grand champion donc je n’ai aucune inquiétude."



Une double mission pour le Maroc



Le Maroc compte d'ailleurs poursuivre sur sa lancée en s'appuyant sur ses forces comme cela a été le cas depuis le début du tournoi. "On va jouer comme on sait le faire. Cette possession de balle, mais c’est extraordinaire comment ça vous fait rêver. 70% de possession et tu tires que 2 fois. Et les XG aussi, "on aurait dû gagner, on avait 4 de XG !!". Nous on est là pour gagner, c’est tout (...) Je suis passé par là aussi. Pep Guardiola m’a rendu fou aussi. Mais c’est sûr que quand t’as De Bruyne ou Bernardo Silva, c’est sûr que tu as le ballon. La France m’a fait rêver en 2018 dans sa manière de jouer. Deschamps a compris comment fallait faire (...) Arrêtons avec les statistiques. Je vais demander à Gianni Infantino qu’il rajoute des points au-delà de 60% de possession. On tient un truc là. On avait 0,01% de chances de gagner la Coupe du monde au début du Mondial. On est à 12% maintenant ? Al Hamdoullilah alors."



"Si la France nous laisse la possession, on va la prendre..."



"Si la France nous laisse la possession, on va la prendre, mais je ne pense pas qu’ils la laisseront. Donc il faut qu’on sache comment les empêcher de tirer au but." Tous les détails compteront et Regragui ne veut rien laisser au hasard, lui dont le pays jouera plus qu'un simple match de foot. Le Maroc veut aussi faire évoluer les mentalités et donner une belle image du pays et de l'Afrique en général. «On représente le Maroc. On a une image à donner à l’international de notre pays. Si ce qu’on a pu véhiculer : notre culture, notre manière d’être avec nos mères, femmes etc..., c’est positif, alors c’est une bonne chose. Mais on veut représenter notre foot surtout. Le Maroc a toujours été un peuple respectueux. On est prêt à donner et on n’attend souvent rien en retour."



La demi-finale France-Maroc aura lieu, ce mercredi, à 19h GMT, à Doha.



Avec Footmercato

