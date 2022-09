vendredi 16 septembre 2022 • 565 lectures • 0 commentaires

Des artistes africains, engagés dans la campagne pour la limitation des mandats, ont fait face à la presse ce vendredi. Ils comptent donner un concert le 17 septembre à Dakar. En marge de la conférence de presse, Didier Awadi a lancé un message à Macky Sall qui va, d’ailleurs, s’adresser à la nation ce vendredi.

«Cette question elle est là. Nous invitons le chef de l’Etat à dire clairement, pour apaiser les nerfs, qu’il ne saurait y avoir de troisième mandat, parce que lui lui-même a mis dans la constitution les arguments pour qu’il n’y ait plus de troisième mandat.



Le fait qu’il le redise clairement, puisque certains pensent qu’il ne l’a pas assez dit, peut apaiser. Nous vivons beaucoup de tensions ces derniers temps au Sénégal. La seule manière d’apaiser, c’est qu’il le redise clairement, comme il l’a mis dans la constitution, comme il était au-devant du combat contre le troisième mandat de Me Wade. Qu’il redise clairement maintenant, ce qu’il a mis dans la constitution, qu’il ne sera pas candidat.



Et ce qui est valable pour le Sénégal est valable pour la Côte d’Ivoire, pour le Niger etc. Vous avez vu les dégâts que ça a créé au Mali, au Burkina etc.»