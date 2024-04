lundi 1 avril 2024 • 1550 lectures • 0 commentaires

S'il y a un responsable politique de BBy, hormis Macky Sall et Amadou Ba, à avoir reconnu publiquement leur défaite, c'est bien Mansour Faye. En effet, c'est en sa qualité de coordinateur départemental des «aperistes» de saint Louis, qu'il a fait hier le rappel des troupes pour une assemblée générale au niveau de leur siège à ndiolofene. Devant ses militants, Mansour Faye leur a demandé de rester digne dans la défaite.

«Nous avons perdu le pouvoir et nous félicitons les nouvelles autorités» a reconnu le chef de file des «aperistes». Et d'exhorter à tous les responsables nationaux de rester dans l'opposition et de s'opposer de manière républicaine. Une manière certainement de dissuader certains responsables qui seraient tentés de migrer vers les prairies vertes des «patriotes», à enfiler leurs tuniques d'opposants. Car selon lui, l'Apr et ses alliés doivent travailler pour revenir aux affaires.



«Nous pouvons revenir au pouvoir mais il suffit de rester dans l'unité" a-t-il déclaré. Revenant sur la mairie, en sa qualité de premier magistrat de la cité, il demande aux nouvelles autorités de les aider à maintenir le cap que le conseil municipal s'est fixé pour développer la vieille ville : «Nous avons entamé des travaux et nous voulons les terminer. Nous attendons d'autres projets d'ailleurs car, saint Louis doit être le soucis de tous ceux qui veulent son développement». Et il se dit persuadé que le président Bassirou Diomaye Faye est dans cette dynamique.

Elhadji Tall