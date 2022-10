mardi 18 octobre 2022 • 534 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM (Dakar) A la suite des informations faisant état de la maladie de l’un d’eux, le groupe «Pape et Cheikh» a fait une sortie pour rassurer leurs fans. Voici leur message !

«Chers amis et fans, c'est avec stupéfaction que nous avons vu un article relayé par une presse en ligne, faisant état de la maladie d'un membre du groupe Pape et Cheikh ! (…)



Le groupe Pape et Cheikh rend grâce à Dieu et tient à informer le public en général, et les mélomanes en particulier, qu'effectivement Cheikhou Coulibaly, guitariste du groupe, a une recommandation de repos médical, en raison de douleurs au poignet qui est incompatible avec l'utilisation de son instrument de travail.



DIEU merci ,les revenus de nos prestations régulières nous permettent de subvenir à tous nos besoins. Ainsi, nous n'attendons rien de personne et alhamdoulilahi nous rendons grâce encore une fois à DIEU qui nous couvre de ses largesses.



Cependant, comme tout artiste, des amis peuvent spontanément nous apporter des soutiens financiers ou matériel et ceci dans un cadre amical et nous leur en sommes reconnaissants.

Donc à titre d'information, nous avons organisé aucune quête ou demande de dons en faveur de Cheikh (…).



Pape et Cheikh