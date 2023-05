lundi 1 mai 2023 • 1544 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Dimanche, après la victoire (2-0) du Bayern face au Hertha Berlin en Bundesliga, marquée par un nouveau raté de la part de Sadio Mané, et sa sortie à l'heure de jeu, Tuchel a tenté de trouver une explication aux difficultés de l'ex joueur de Liverpool.

"Sadio a commencé en tant qu'ailier gauche, ce qui est à mon avis son meilleur poste depuis qu'il joue à Liverpool. Aujourd'hui, notre jeu était plus axé sur la droite parce que la liaison entre Nous', King' et Serge était meilleure qu'à gauche entre João, Jamal et Sadio. João était souvent isolé.” Avant d'ajouter : “La situation est telle qu'elle est. Il doit garder la tête haute et continuer à travailler. Il a marqué un nombre incalculable de buts dans le championnat le plus difficile du monde", a déclaré l'entraîneur du Bayern.



Pour rappel, Mané a inscrit 7 buts en Bundesliga.