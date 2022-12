samedi 31 décembre 2022 • 54 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Après l’annulation de son concert pour des raisons de securité, le jeune chanteur Mouhamed VJ adresse un message à ses fans pour s’excuser . Une manière de regagner la confiance de ses followers, ses fans et les sénégalais.

« Je sais que rien ne pourra changer votre chagrin. Je sais que parmi vous il y'en a qui sont venus de loin, de très loin: Kaolack, Thiès, Fatick et même, paraît-il, Saint-Louis. Juste pour partager cette année qui s'achève avec votre bien aimé, votre serviteur. Je sais que vous vous êtes faits belles/beaux pour la circonstance. Que certains ont dû économiser des semaines durant pour être à la hauteur. Et vous avez été à la hauteur!

En 30 minutes seulement, j'ai vibré grâce à vous plus et mieux qu'en 18 ans! Parce que vous êtes magnifiques! Parce que vous êtes les meilleurs. Et chaque minutes à vos côtés me rend meilleur, me rend plus fort. Cela a été court; cela a été intense. Comme vous le savez, pour des raisons de sécurité, les forces de l'ordre ont écouté le concert pour le bien de tous. C'était dur pour vous, ce fut une déchirure pour moi. Car j'avais encore envie d'être avec vous... d'être à vous plus longtemps encore. Mais parce que je vous aime, votre sécurité est ma priorité. Et parce que vous m'aimez, vous l'avez accepté le cœur meurtri. Toutes mes excuses. C'est l'occasion pour moi de saluer votre belle maturité et votre sens des responsabilités. Vous avez chanté entre-vous des minutes durant puis êtes rentrés sans aucune perturbations. C'est ça aussi la VJ-Family: jeune, fun et positif. Love you. A bientôt pour des heures de folie... Ensemble ».