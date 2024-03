dimanche 24 mars 2024 • 2026 lectures • 0 commentaires

Actualité 13 heures Taille

iGFM - (Dakar) Khalifa Sall aussi s’est joint au flot de félicitations à l’endroit de Bassirou Diomaye Faye qui est actuellement en tête des tendances du scrutin présidentiel.

«Je félicite vivement Bassirou Diomaye Diakhar Faye que les tendances lourdes placent en tête du scrutin», a-t-il fait publier sur ses plateformes numériques.



Khalifa Ababacar Sall a surtout félicité le peuple sénégalais «pour sa maturité et sa responsabilité», tout en remerciant les électrices et les électeurs qui ont porté leurs suffrages sur sa personne. «Leur confiance m’oblige et m’engage», dit-il.