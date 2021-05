Le meurtre, les secours, le tueur, la plainte…. Les compatriotes de Lotaly parlent

Le meurtre de la jeune congolaise Lotaly Mollet, émeut. La communauté congolaise vivant au Sénégal est sous le choc. «Elle est en classe de Master à l’Esp à l’UCAD, et elle avait fini tard après une présentation. Lorsqu’elle est sortie de son taxi, son meurtrier a cassé une bouteille et il s’est dirigé vers elle, lui a enfoncé des coups au niveau du cou», explique Ivan, Kelly membre de la Jeunesse congolaise au Sénégal. Il revient sur le drame, les faits, leur peine, et réclame Justice.





