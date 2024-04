vendredi 12 avril 2024 • 2133 lectures • 3 commentaires

iGFM (Dakar) Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a annoncé plusieurs mesures au niveau de ce ministère, ce jeudi lors de la cérémonie de passation de service au niveau de ce département.

Parmi ces mesures, on note une réforme du secteur de l’audiovisuel et une plus grande vulgarisation du numérique, renseigne rts.sn.



« Permettez-moi de présenter quelques objectifs clés que nous nous engageons à atteindre », a dit M. Sall. « Il s’agit de réformer le secteur de l’audiovisuel et de le remettre au service des Sénégalais », a-t-il ajouté.



« Nous tâcherons d’engager la souveraineté numérique en prenant les dispositions juridiques et matérielles, de renforcer les infrastructures numériques en mettant en place les moyens nécessaires pour assurer notre cybersécurité », a assuré le nouveau ministre.



Il a promis aussi de faciliter davantage l’accès des Sénégalais aux services numériques, de poursuivre la dématérialisation des procédures administratives et d’interconnecter tous les ministères. Les services de transport et de santé, ainsi que les transactions financières, vont de plus en plus utiliser le numérique, selon le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. « Tous mes actes et décisions seront guidés par la sagesse, la justice et, surtout, l’intérêt national », souligne le ministre.



Il s'exprimait lors de la passation de service au niveau de ce ministère avec le ministre sortant Moussa Bocar Thiam.