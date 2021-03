mercredi 17 mars 2021 • 315 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Entre le Garde des Sceaux et les lutteurs la hache de guerre est rangée. Malick Sall leur a présenté ses excuses suite à ses propos tenus sur France24.

En effet répondant aux questions de nos confrères de France 24 lors des manifestations, Malick Sall avait affirmé que les manifestants étaient des lutteurs privés de leur passion durant la période de la pandémie. En outre selon lui, ces lutteurs avaient infiltré les manifestants. Une sortie qui a mis les lutteurs du Sénégal dans tous leurs états.



Gris bordeaux président de l’association des lutteurs en activité avait décidé en accord avec tous les autres lutteurs, de porter plainte. Finalement tout s’est arrangé hier quand El Hadj Malick Sall a fait son mea culpa. Il a reçu les lutteurs dans les locaux du ministère de la justice.



«Il nous a reçu pour s’excuser, sinon on était prêts à aller au front contre lui, car à part la plainte, nous allions faire une conférence de presse pour dénoncer cet affront» révèle le Tigre de Fass. Selon toujours Gris Bordeaux, « les paroles du Ministre de la justice dites sur une chaîne internationale, allaient porter préjudice à la lutte sénégalaise».



Le Ministre s’est expliqué et a dit aux lutteurs qu’il était difficile de communiquer, surtout dans ces circonstances, mais il a assuré aux lutteurs qu’il « est un fan de lutte et que si la lutte marche tout rentrerait dans l’ordre parce que beaucoup de jeunes auraient des occupations ».



Gris Bordeaux a salué la grandeur et l’humilité du Ministre parce que, d’après lui « ce n’est pas tout le monde qui a cette capacité de reconnaître ses erreurs et de s’excuser, raison pour laquelle nous avons suspendu toute action à son encontre ». Comme quoi tout est rentré dans l’ordre entre les deux parties.



Khady FAYE





