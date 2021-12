jeudi 9 décembre 2021 • 344 lectures • 0 commentaires

Les Personnes détenues dans le cadre de l’affaire Boffa Bayotte ont décidé d’entamer une grève de la faim. Ce, pour réclamer la tenue de leur procès. Malick Sall, le ministre de la Justice, leur a adressé un message ce jeudi.

«Il faut qu’ils comprennent que la Justice fonctionne à son rythme. Que la justice est rendue par des êtres humains comme eux et qui comprennent parfaitement la douleur d’être en prison. Mais que le nécessaire est en train d’être fait pour qu'ils soient jugés le plus rapidement possible.



Donc je leur demande de savoir raison garder et surtout de garder leur santé. Parce qu’ils auront besoin de leur santé et leur famille aura besoin de leur santé et que de toute façon.»